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Aktien New York Schluss: Nahost-Unsicherheit belastet US-Aktienmarkt

21.04.26 22:16 Uhr
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NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe wurden die Anleger wieder nervöser ob der Bedenken, dass die Hoffnung auf weitere Gespräche zwischen Washington und Teheran vielleicht vergeblich sein könnte. Ein zunächst noch freundlicher Auftakt hatte vor diesem Hintergrund nicht lange Bestand.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,59 Prozent im Minus bei 49.149,38 Punkten. Im frühen Handel hatte er sich noch bis auf gut 150 Zähler der 50.000-Punkte-Marke genähert. Der NASDAQ 100 gab um 0,42 Prozent auf 26.479,47 Einheiten nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,63 Prozent auf 7.064,01 Punkte fiel. Ein erneutes Rekordhoch gelang im Verlauf nur dem Nasdaq 100, während der Dow von seiner Bestmarke ohnehin noch etwas entfernt liegt.

In der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Sommerzeit die 14-tägige Waffenruhe ab. Die Zeit drängt, doch nach wie vor ist es unklar, ob es in Pakistan zu neuen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt. US-Präsident Donald Trump gibt sich zwar bis zuletzt optimistisch, doch aus dem Iran gibt es noch immer keine offizielle Zusage. Kritisch sahen Anleger auch Berichte, dass sich die Abreise des US-Vizepräsidenten JD Vance nach Pakistan verzögert./tih/he

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