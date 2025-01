Aktien New York Schluss: Nasdaq deutlich erholt von KI-Schock aus China

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Schock ist an der US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag bereits verblasst. Mit einem Anstieg um 1,59 Prozent auf 21.463,04 Punkte machte der Auswahlindex NASDAQ 100 letztlich über die Hälfte seines Kursrutsches vom Vortag wieder wett. Er war zu Wochenbeginn um knapp 3 Prozent abgesackt, da eine Debatte über mögliche Wettbewerbsvorteile des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte dem am Montag getrotzt und stieg am Dienstag um weitere 0,31 Prozent auf 44.850,35 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 - vortags nicht ganz so gebeutelt wie die Nasdaq-Indizes - ging es um 0,92 Prozent auf 6.067,70 Punkte hoch./gl/he