Aktien New York Schluss: Nasdaq nach Stimmungsdaten im Aufwind - Dow fällt

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat der konjunktursensible Technologiesektor am Freitag seinen zuletzt guten Lauf fortgesetzt. Die Branche profitierte davon, dass sich die von der Universität Michigan erhobene Stimmung der Verbraucher im Oktober unerwartet etwas aufgehellt hatte. Standardwerte hingegen blieben weiter im Hintertreffen. Insgesamt sorgen die nahenden Wahlen bei den Aktien-Anlegern derzeit für Unsicherheit. Die Renditen am als sicher geltenden Staatsanleihenmarkt haben im Wochenverlauf vor diesem Hintergrund deutlich zugelegt.

Der Dow Jones Industrial rutschte nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone und fiel am Ende um 0,61 Prozent auf 42.114,40 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 2,68 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,03 Prozent auf 5.808,12 Punkte nach.

Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,59 Prozent auf 20.352,02 Zähler nach oben. Als Antrieb erwiesen sich Kursgewinne einiger der am schwersten gewichteten Tech-Werte. Der umfassendere Technologie-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) schwang sich sogar zu einem Rekordhoch auf und zog schließlich um 0,56 Prozent auf 18.518,61 Punkte an./la/he