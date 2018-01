Aktien New York Schluss: Netflix treibt Tech-Werte an - Dow knapp im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Durchwachsene Geschäftszahlen großer Konzerne haben die Rekordrally der US-Standardwerte am Dienstag ein wenig ausgebremst. Bei Technologiewerten sah es hingegen nach starken Resultaten des Online-Videodienstes Netflix besser aus. Der NASDAQ 100 sprang auf ein Rekordhoch und legte am Ende um 0,83 Prozent auf 6963,46 Punkte zu.

Auf dem bekanntesten Aktienindex der Welt, dem Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), lasteten indes teils mit Enttäuschung aufgenommene Zahlen von Procter & Gamble (ProcterGamble) und Johnson & Johnson (JohnsonJohnson). Der Dow erklomm zwar eine Bestmarke von 26 246 Punkten, fiel dann aber zurück und ging mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 26 210,81 Zähler aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,22 Prozent auf 2839,13 Punkte. Auch er hatte zuvor ein Rekordhoch markiert.

Neben der US-Steuerreform hatten jüngst überwiegend gute Unternehmenszahlen der Wall Street Rückenwind verliehen. Auch der kurze und mittlerweile beendete "Government Shutdown" - also der durch einen Budgetstreit bedingte teilweise Stillstand der US-Regierung - trübte die Stimmung der Investoren nicht./mis/he