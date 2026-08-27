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Aktien New York Schluss: Nvidia und andere Tech-Größen beflügeln Nasdaq

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,541.35 USD 411.16 USD 1.57 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starker Ausblick des Chipriesen NVIDIA hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und CrowdStrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten.

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Zum Handelsende notierte der Auswahlindex NASDAQ 100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte./gl/he

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