Aktien New York Schluss: Politisches Hickhack um Trump belastet Dow Jones

NEW YORK (dpa-AFX) - Das juristische Gezerre um den US-Präsidenten Donald Trump und einstige Weggefährten hat am Mittwoch den Enthusiasmus an der Wall Street etwas gedämpft. Zudem kamen vom Immobilienmarkt durchwachsene Daten: Die Verkäufe bestehender Häuser waren im Juli überraschend gefallen. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed hinterließ am Aktienmarkt hingegen kaum Spuren. Die Fed dürfte wie erwartet den Leitzins bald weiter anheben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank nach seinem zuletzt guten Lauf letztlich um 0,34 Prozent auf 25 733,60 Punkte.

Der marktbreite S&P 500, der am Dienstag im Verlauf ein Rekordhoch bei 2873 Punkten erreicht hatte, fiel im Vergleich zum Vortagesschluss um 0,04 Prozent auf 2861,82 Zähler. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 stieg hingegen um 0,37 Prozent auf 7424,60 Punkte.

Für eine gewisse Zurückhaltung unter Investoren sorgte die brenzliger werdende Situation für Trump. So bringt ein Geständnis seines früheren Anwalts Michael Cohen den Präsidenten an den Rand eines Straftatverdachts und somit erstmals in ernste juristische Bedrängnis. Dem Geständnis zufolge soll Trump an Schweigegeldzahlungen an Frauen beteiligt gewesen sein. Das Geld soll gezahlt worden sein, um Schaden vom Wahlkampf des damaligen Präsidentschaftskandidaten abzuhalten. Es könnte damit ein Wahlkampfbeitrag sein, der strengen gesetzlichen Vorschriften unterliegt.

Der Ausgang der Geschichte ist noch nicht absehbar, doch kommt Unsicherheit an der Börse nie gut an - zumal Trump der US-Wirtschaft mit milliardenschweren Steuersenkungen unter die Arme gegriffen hatte. Zudem harren die Anleger mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China der Dinge. Zuletzt hatte sich hier die Hoffnung auf eine gütliche Einigung im Zollstreit breit gemacht./mis/he