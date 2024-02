Aktien New York Schluss: Preisdaten nicht nach dem Geschmack der Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordrausch am US-Aktienmarkt haben am Dienstag enttäuschend ausgefallene Verbraucherpreisdaten die Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten befeuerten Sorgen am Markt, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Die Inflationsdaten seien eine bittere Pille für die Anleger, die Aktien daraufhin fallen gelassen hätten wie heiße Kartoffeln, sagte Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Der von zinssensiblen Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 zollte mit minus 1,58 Prozent auf 17 600,42 Punkte seinem starken Lauf Tribut. Am Vortag hatte er erstmals die Marke von 18 000 Punkten hinter sich gelassen, sie bis zum Handelsschluss aber nicht gehalten.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging es am Dienstag um 1,35 Prozent auf 38 272,75 Zähler bergab. Der marktbreite S&P 500 sank wieder unter die viel beachtete 5000-Punkte-Marke mit minus 1,37 Prozent auf 4953,17 Zähler.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Januar nicht so stark abgeschwächt wie erwartet. Für jene Marktakteure, die auf rasch sinkende Zinsen setzen, ist das eine schlechte Nachricht. Denn mit der Idee sinkender Zinsen verbinden die Anleger die Hoffnung auf eine Erleichterung für Unternehmen und Wirtschaft. Kredite etwa werden günstiger und Unternehmensgewinne können steigen./ajx/he