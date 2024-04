Aktien New York Schluss: Quartalsberichte bringen Kursdämpfer mit sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende Quartalszahlen und ein im ersten Quartal schwaches US-Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag an den New Yorker Börsen ihre Spuren hinterlassen. Die Indizes quittierten die Zahlen von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Caterpillar und IBM mit Kursverlusten. Gerade im Internetsektor wurde die Sorge größer, dass die Bewertungen zu anspruchsvoll geworden sind.

Im Verlauf konnten die Indizes ihre Verluste aber reduzieren. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,98 Prozent auf 38 085,80 Zähler, während der marktbreite S&P 500 0,46 Prozent auf 5048,42 Punkte verlor. Nach einem Spitzenverlust von zwei Prozent holte der stark von Tech-Werten bestimmte Index NASDAQ 100 am meisten auf. Er ging 0,55 Prozent tiefer bei 17 430,50 Punkten ins Ziel./tih/he