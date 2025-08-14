Aktien New York Schluss: Rekord-Schwung ebbt etwas ab - Dow holt auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern am Mittwoch zeitweise die Puste etwas ausgegangen. So schloss der technologielastige NASDAQ 100 mit plus 0,04 Prozent auf 23.849,04 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,32 Prozent auf 6.466,58 Punkte. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Die Aussicht auf Zinssenkungen hält die Anleger bei Laune.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, zog um 1,04 Prozent auf 44.922,27 Punkte an. Mit plus 5,6 Prozent seit Jahresanfang hinkt er dem Nasdaq 100 mit plus 13,5 Prozent und dem S&P 500 mit plus 10 Prozent hinterher.

Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren. Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken.

Nach den Inflationsdaten rückt in den nächsten Tagen die Geopolitik wieder stärker in den Fokus. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich am Freitag in Alaska treffen und über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln./ajx/he