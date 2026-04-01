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Aktien New York Schluss: Rekordhöhen für S&P 500 und Nasdaq 100

15.04.26 22:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.016,0 PKT 376,9 PKT 1,59%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.023,0 PKT 55,6 PKT 0,80%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt blicken gut gelaunte Anleger im Technologiesektor offenbar schon über den Iran-Krieg hinweg. Sowohl der Auswahlindex NASDAQ 100 als auch der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 stiegen am Mittwoch so hoch wie nie zuvor. Standardwerte fielen etwas zurück. Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran gaben zusammen mit dem Optimismus rund um Künstliche-Intelligenz-Technologien Auftrieb.

Die USA und der Iran erwägen, ihre vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für ein Friedensabkommen zu bekommen, berichteten mit der Sache vertraute Personen. Dies beruhigte die Marktteilnehmer, die nun auf eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Ländern warten. Hoffnungen darauf hatten die Börsen in dieser Woche nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom Wochenende bereits angetrieben.

Der S&P 500 kletterte bis auf 7.026 Zähler und beendete den Handel mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent auf 7.022,95 Punkte. Der NASDAQ 100 stieg über 26.214 Punkte, zum Börsenende verbuchte er beim Stand von 26.204,58 Zählern ein Plus von 1,40 Prozent. Tesla und Microsoft waren unter den größten Gewinnern.

Mit einem Minus von 0,15 Prozent auf 48.463,72 Punkte hinkte das Leitbarometer Dow Jones Industrial hinterher. "Old Economy"-Aktien wurden gemieden, Caterpillar landeten mit einem Minus von 3 Prozent am Dow-Ende./ajx/he

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