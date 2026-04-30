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Aktien New York Schluss: Rekordjagd dauert an - Apple sorgt für gute Stimmung

01.05.26 22:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.499,3 PKT -152,9 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
25.114,4 PKT 222,1 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.230,1 PKT 21,1 PKT 0,29%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten am Freitag ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Leitindex Dow Jones Industrial. Der S&P 500 stieg um 0,29 Prozent auf 7.230,12 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,94 Prozent auf 27.710,36 Zähler zu. Beide Börsenbarometer erreichten vorübergehend Höchststände.

Der Dow Jones Industrial blieb hingegen mit einem Minus von 0,31 Prozent und am Ende 49.499,27 Zählern zurück. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex auf ein Plus von rund einem halben Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist der Dow aber noch ein Stück weit entfernt./bek/he

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