Aktien New York Schluss: Rekordserie geht weiter außer beim Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed haben die US-Börsen am Donnerstag teilweise erneute Rekorde aufgestellt. Nachdem die Währungshüter am Vorabend lediglich einen beginnenden Ausstieg aus den milliardenschweren Wertpapierkäufen verkündet hatten, gelangen zumindest dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 wieder Bestmarken. Anleger begrüßten dabei die Erkenntnis, dass die Zinsen wohl noch einige Zeit niedrig bleiben werden.

Belastet unter anderem von abrutschenden Aktien aus dem Bankensektor war der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) allerdings eine negative Ausnahme. Das weltweit wohl bekannteste Aktienbarometer blieb ohne erneuten Rekord. Zum Schluss gab der Leitindex aber nur knapp um 0,09 Prozent auf 36 124,23 Punkte nach.

Der S&P 500 stieg dagegen um 0,42 Prozent auf 4680,06 Punkte, während der technologielastige NASDAQ 100 sogar 1,25 Prozent auf 16 346,24 Zähler gewann. Die Wachstumswerte aus der Tech-Branche werden von Anlegern generell als besonderer Profiteur niedriger Zinsen geschätzt./tih/zb