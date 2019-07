Aktien New York Schluss: S&P 500 auf Rekordjagd - Entspannung im Handelszwist

NEW YORK (dpa-AFX) - Fortschritte im US-chinesischen Zollstreit haben dem marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 im Handelsverlauf am Montag ein Rekordhoch beschert. Bei ihrem Treffen im Rahmen des G20-Gipfels am Wochenende hatten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Regierungschef Xi Jinping einen "Waffenstillstand" im Konflikt ihrer Länder vereinbart. Beide Seiten wollen nun die Verhandlungen wieder aufnehmen, um den Zollstreit zu beenden.

Der S&P 500 hatte bei knapp 2978 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Am Ende ließ der Schwung wieder etwas nach und das Börsenbarometer schloss 0,77 Prozent im Plus bei 2964,33 Punkten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,44 Prozent auf 26 717,43 Punkte zu. Er ist derzeit noch knapp 1 Prozent von seinem Rekordhoch aus dem Oktober vergangenen Jahres entfernt. Der Auswahlindex NASDAQ 100 zog um 1,27 Prozent auf 7768,14 Punkte an. Die dort vertretenen Technologiewerte reagieren in der Regel sehr sensibel auf konjunkturelle Nachrichten./la/he