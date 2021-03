Aktien New York Schluss: S&P 500 folgt Dow mit Rekord - Nasdaq holt weiter auf

NEW YORK (dpa-AFX) - In weiterhin starker Verfassung hat sich am Donnerstag der New Yorker Aktienmarkt präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreichte, gelang dies nun auch dem S&P 500. Aus dem Handel ging der marktbreite Index mit plus 1,04 Prozent auf 3939,34 Punkten. Der Dow gewann 0,58 Prozent auf 32 485,59 Punkte.

Weiter auf Aufholjagd befand sich der NASDAQ 100 mit plus 2,36 Prozent auf 13 052,90 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex hatte nach seinem historischen Höchststand Mitte Februar bis zum vergangenen Freitag um zwölf Prozent korrigiert, seitdem aber schon wieder um fast sieben Prozent zugelegt./ajx/fba