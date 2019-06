Aktien New York Schluss: S&P 500 klettert dank Geldpolitik auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Signale der US-Notenbank für eine Lockerung der Geldpolitik haben dem marktbreiten S&P 500 am Donnerstag ein Rekordhoch beschert. Die Fed hatte bereits am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und so ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen. Man werde daher neue Informationen genau beobachten und "angemessen handeln", um die wirtschaftliche Expansion zu stützen.

Der S&P 500 stieg am Ende um 0,95 Prozent auf 2954,18 Punkte. Kurz zuvor hatte er bei rund 2958 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 0,94 Prozent auf 26 753,17 Punkte und ist damit nur noch knapp 1 Prozent von einem Rekordhoch entfernt. Für den Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,92 Prozent auf 7738,06 Punkte nach oben./la/he