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Aktien New York Schluss: S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben auf Rekordkurs

16.04.26 22:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.102,7 PKT 86,7 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.041,3 PKT 18,3 PKT 0,26%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Wieder höhere Ölpreise waren letztlich keine große Belastung. Zum Iran äußerte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich.

Zum Börsenende gewann der technologielastige NASDAQ 100 0,49 Prozent auf 26.333,00 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,26 Prozent auf 7.041,28 Punkte. Beide Indizes hatten zuvor bereits ihre Rekorde vom Mittwoch noch etwas weiter hinauf geschraubt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 48.578,72 Punkte.

Im Iran-Konflikt rechnet US-Präsident Trump mit einer baldigen Einigung. "Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen", sagte er vor seinem Abflug nach Las Vegas zu Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er auch die noch bis kommenden Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern./ajx/he

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