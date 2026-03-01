DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -7,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.752 -3,8%Euro1,1619 +0,1%Öl93,20 +10,5%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
DAX in KW 10: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 10: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Schwach - Iran-Krieg und Oracle im Fokus

06.03.26 22:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.387,7 PKT -361,3 PKT -1,59%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag mit teils deutlichen Verlusten geschlossen. Der Dow Jones Industrial fiel angesichts der Forderung des US-Präsidenten nach einer "bedingungslosen Kapitulation" des Iran zeitweise auf ein Tief seit Ende November. Der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq 100, der sich von seinem verlustreichen Start rasch spürbar erholt hatte, wurde zum Handelsende von neuen Sorgen rund um KI-Aktien erfasst. Schwache Arbeitsmarktdaten stützen unterdessen Hoffnungen auf Leitzinssenkungen.

Wer­bung

Der Dow, der vor fast einem Monat noch über 50.500 Punkte geklettert war, hatte sich im frühen Handel kurzzeitig der Marke von 47.000 Zählern genähert. Letztlich erholte sich der bekannteste Wall-Street-Index spürbar mit minus 0,95 Prozent auf 47.501,55 Punkte. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Minus von 3,0 Prozent.

Um 1,33 Prozent auf 6.740,02 Punkte ging es am Freitag für den breit gefassten S&P 500 abwärts. Der NASDAQ 100, der die Inflationssorgen bisher deutlich besser wegsteckte, sank um 1,51 Prozent auf 24.643,02 Zähler. Ihn belasteten letztlich vor allem Neuigkeiten zu Oracle und OpenAI, die ihre Pläne zur Erweiterung eines Vorzeige-Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz aufgegeben haben. Auf Wochensicht steht für den Tech-Index ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche.

Allgemein sorgen sich die Anleger nach einer knappen Woche Krieg im Iran zunehmend um dessen Dauer, denn US-Präsident Donald Trump fordert auf seiner Plattform Truth Social eine "bedingungslose Kapitulation". Die Hisbollah im Libanon betonte unterdessen inmitten stetiger Angriffe Israels erneut ihre Kampfbereitschaft. Das sorgte dafür, dass die Ölpreise ihren Höhenflug erneut beschleunigten und so Inflations- und Konjunktursorgen befeuern.

Wer­bung

Der US-Arbeitsmarkt sendete zwar durchwachsene Signale, da die Beschäftigung überraschend sank, während das Lohnwachstum robust blieb. Dennoch sehen zahlreiche Experten angesichts der schwachen Daten verstärkt Chancen, dass die Fed eher zu einer Zinssenkung bereit sein könnte./ck/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:50ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwach - Iran-Krieg und Oracle im Fokus
22:32NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schließt im Minus
22:27Aktien New York Schluss: Schwach - Iran-Krieg und Oracle im Fokus
22:16Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
22:08AKTIEN IM FOKUS: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI
22:00New KV cache compaction technique cuts LLM memory 50x without accuracy loss
21:53Alphabet and Nvidia Just Might Be the Ultimate AI Stocks. But Which Will Be the Bigger Winner Over the Next 10 Years?
21:15Deal Dispatch: Nestlé Sells Blue Bottle; Netflix Buys Ben Affleck's InterPositive, Eddie Bauer Nixes Bankruptcy Auction
mehr