Aktien New York Schluss: Schwacher Wochenstart - KI-Ängste und Zölle belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit klaren Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Erneute Sorgen um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Unternehmensgewinne sowie die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hätten die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft, hieß es aus dem Handel.

Der Dow Jones Industrial fiel am Montag unter die Marke von 49.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss 1,66 Prozent im Minus bei 48.804,06 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,04 Prozent auf 6.837,75 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 1,21 Prozent auf 24.708,94 Punkte abwärts./edh/he