Aktien New York Schluss: Schwächer - Preisdaten und Geopolitik

27.02.26 22:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte sind mit Verlusten ins Wochenende gegangen. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen weitere Zinssenkungen lieferten. Zudem hielten sich die Anleger wegen einer möglichen Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran vor dem Wochenende mit Engagements zurück.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,05 Prozent bei 48.977,92 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,3 Prozent. Die Monatsbilanz ist mit einem Plus von 0,2 Prozent positiv. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag 0,43 Prozent auf 6.878,88 Zähler ein.

Für den NASDAQ 100 ging es um 0,30 Prozent auf 24.960,04 Punkte abwärts. Er hatte am Donnerstag deutlich unter den negativ aufgenommenen Geschäftszahlen des KI-Chip-Riesen NVIDIA gelitten. Für die Woche und den Monat Februar ergeben sich damit für den technologielastigen Index Abschläge von 0,2 beziehungsweise 2,3 Prozent./edh/he