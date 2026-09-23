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Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind zur Wochenmitte ins Minus gerutscht. Steigende Ölpreise und unerwartet starke US-Konjunkturdaten sorgten für wieder zunehmende Inflationssorgen und verstärkten Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Zudem belasteten steigende Anleiherenditen. So stieg die Rendite fünfjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit dem Jahr 2007 über die Marke von 5 Prozent.

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Der Dow Jones Industrial schloss 0,68 Prozent tiefer bei 51.511,59 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,75 Prozent auf 7.706,05 Zähler ein. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,85 Prozent auf 30.470,29 Punkte abwärts, nachdem er tags zuvor seine jüngste Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte./edh/nas

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