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Aktien New York Schluss: Signale für US-Zinserhöhung belasten Nasdaq

Werte in diesem Artikel
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NASDAQ Composite Index
26,402.42 USD -138.93 USD -0.52 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Hinweise des US-Notenbankchefs auf eine mögliche Zinserhöhung haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag nur mäßig belastet. Etwas unter Druck gerieten vor allem die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq.

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Der schon zuvor schwächelnde Auswahlindex NASDAQ 100 schloss 0,70 Prozent tiefer mit 29.433,43 Punkten. Am Vortag hatten ihn der starke Ausblick des Chipriesen NVIDIA und weitere positive Unternehmensnachrichten noch deutlich nach oben gezogen. Auf Wochensicht verzeichnete das Tech-Barometer ein Plus von 0,4 Prozent.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich nur um 0,25 Prozent auf 7.711,76 Punkte bergab. Noch besser hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 53.559,99 Punkte, was einem Wochengewinn von 0,7 Prozent entspricht./gl/he

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