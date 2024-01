Aktien New York Schluss: Skepsis bleibt - Techwerte hinken erneut hinterher

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem missglückten Jahresstart sind am US-Aktienmarkt am Donnerstag die Technologiewerte den Standardpapieren erneut hinterhergelaufen. Insgesamt sind die Anleger seit Jahresbeginn skeptisch und hinterfragen die Kursrally in den Wochen davor.

Der technologielastige NASDAQ 100 verlor am vorletzten Handelstag der ersten Kalenderwoche 0,53 Prozent auf 16 282,01 Punkte. Im noch jungen Börsenjahr 2024 haben die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Dies hat auch damit zu tun, dass immer mehr Marktteilnehmer inzwischen Zweifel hegen, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen tatsächlich schon bald senken wird.

Auch der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) kam am Donnerstag gegen Handelsende deutlich unter Druck und büßte seine Gewinne fast komplett ein. Er ging noch 0,03 Prozent höher bei 37440,34 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite und mit einigen Technologiewerten gespickte S&P 500 schloss 0,34 Prozent schwächer mit 4688,68 Zählern./ajx/he