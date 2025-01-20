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Aktien New York Schluss: SpaceX-Börsengang und Lage in Nahost helfen Kursen

12.06.26 22:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der erfolgreiche SpaceX-Börsengang und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher bei 51.202,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent auf 7.431,46 Punkte.

Für den schon vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es mit dem SpaceX-Börsengang um weitere 0,64 Prozent auf 29.635,95 Punkte hoch. Ihm halfen auch die erneut starken Halbleiterwerte. Sorgen am Markt, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, bewahrheiteten sich zunächst nicht./gl/men