Aktien New York Schluss: Stabilisierung zum Ende einer schwachen Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich zum Ende einer schwachen Woche lediglich etwas stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Freitag 0,22 Prozent höher bei 34 576,59 Punkten. Er dämmte seinen Wochenverlust damit auf 0,8 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 0,14 Prozent im Plus mit 4457,49 Punkten ins Wochenende. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um ebenfalls 0,14 Prozent hoch auf 15 280,23 Punkte, womit er auf Wochensicht 1,4 Prozent einbüßte.

Anhaltende Sorgen wegen wohl weiter hoher Zinsen sowie der Spannungen zwischen den USA und China ließen auch am Freitag keine rechte Kauflaune aufkommen. US-Behörden starteten eine offizielle Untersuchung eines hochentwickelten, in China hergestellten Chips im neuesten Smartphone des chinesischen Huawei-Konzerns. Geprüft werden sollen mögliche Sanktionsverletzungen. China kritisierte die Untersuchung. Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten in dieser Woche schon anlässlich von China geplanter Einschränkungen für iPhones zugenommen./gl/nas