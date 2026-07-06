DAX 25.818 +0,1%ESt50 6.398 -0,2%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,41 +2,0%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.642 +0,2%Euro 1,1442 +0,0%Öl 72,1 +0,2%Gold 4.163 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York Schluss: Starke Nasdaq-Börse hängt Rekord-Dow ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial erreichte zwar zur Schlussglocke eine Rekordmarke, blieb aber deutlich hinter dem Technologie-Index zurück.

Werbung

Der Dow schloss 0,29 Prozent höher bei 53.055,91 Zählern. Das Rekordhoch lag mit gut 53.060 Punkten nur knapp darüber. Der technologielastige NASDAQ 100 legte dagegen um 1,26 Prozent auf 29.697,87 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,72 Prozent auf 7.537,43 Punkte./bek/he

Werbung