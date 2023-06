Aktien New York Schluss: Starke Woche endet mit moderaten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine starke Börsenwoche in New York ist am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erreichte zwar zu Handelsbeginn mit 34 588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember. Doch in der Folge ging es sukzessive bergab - am Ende stand ein Minus von 0,32 Prozent auf 34 299,12 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht verzeichnete der US-Leitindex aber einen Kursgewinn von knapp 1,3 Prozent. Den Rücksetzer vom Mittwoch - in Reaktion auf Signale der US-Notenbank Fed für künftige Zinserhöhungen nach der Juni-Pause - hatte er bereits am Donnerstag mehr als wettgemacht.

Die anderen Indizes, die sich bereits am Mittwoch wenig beeindruckt von der Fed gezeigt hatten, knüpften am Freitag ebenfalls nur zu Beginn an ihre jüngste Stärke an. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent tiefer bei 4409,59 Punkten. Für den NASDAQ 100 ging es letztlich um 0,67 Prozent auf 15083,92 Punkte bergab. Dennoch schaffte er einen Wochengewinn von rund 3,8 Prozent. Der technologielastige Auswahlindex hatte deutlich von der Zinspause profitiert, die die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung eingelegt hat./gl/ngu