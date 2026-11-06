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Aktien New York Schluss: Tech-Sektor erholt sich etwas nach Ausverkauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen verzeichnete der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere, aber vergleichsweise moderate Verluste. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt.

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Letztlich machte der NASDAQ 100 mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 26.989,99 Punkte ein wenig Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9,5 Prozent zu Buche. Für die Woche beläuft sich der Kursabschlag auf 4,9 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,31 Prozent auf 7.376,86 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten absetzte. Der Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, verlor weitere 0,46 Prozent auf 51.285,73 Zähler. Auf Wochensicht verzeichnete er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag ein Minus von 0,9 Prozent./gl/he

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