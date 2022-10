Aktien New York Schluss: Tech-Werte fallen weiter - Dow stoppt Verlustserie

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienbörsen herrscht weiterhin Zurückhaltung. Am Dienstag verpuffte ein zwischenzeitlicher, breit angelegter Erholungsversuch und lediglich der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) konnte sich nach vier Verlusttagen in Folge ins Plus retten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte aber blieben angesichts der anhaltenden Furcht vor deutlich steigenden Zinsen auf Talfahrt.

Der Dow legte um 0,12 Prozent auf 29 239,19 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,65 Prozent auf 3588,84 Zähler nach unten. Dieses Börsenbarometer war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgerutscht. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 büßte 1,24 Prozent auf 10 791,35 Punkte ein./la/he