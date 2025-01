Aktien New York Schluss: Techs verlieren erneut - Dow schlägt sich besser

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiesektor hat am Montag seine Schwäche versucht abzuschütteln. Die Verluste wurden gegen Handelsende eingegrenzt, nachdem zuvor der Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit jüngst steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen weiter negativ gewirkt hatte. Der NASDAQ 100 schloss mit minus 0,30 Prozent auf 20.784,72 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Zuwachs von 0,16 Prozent auf 5.836,22 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stemmte sich mit einem Plus von 0,86 Prozent auf 42.297,12 Punkte noch stärker gegen seine deutlichen Abschläge vom Freitag. Aktien aus dem Gesundheitssektor waren gefragt: UnitedHealth gewannen an der Dow-Spitze fast 4 Prozent.

Mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed sieht die Bank of America (BofA), die bislang noch zwei Senkungsschritte um jeweils einen Viertelprozentpunkt in diesem Jahr prognostiziert hatte, nun das Risiko einer Zinsanhebung als nächsten Schritt. Die Experten von Goldman Sachs änderten ihre Prognose für 2025 von drei auf zwei Senkungen./ajx/he