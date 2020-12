Aktien New York Schluss: Techsektor feiert Rekorde - Dow und S&P schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt sind am Montag die Standard- und die Technologiewerte in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die Tech-Indizes glänzten wieder mit Rekorden. Am Ende des Tages gewann der NASDAQ 100 0,54 Prozent auf 12 596,47 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) setzte mit dem Handelsstart ebenfalls noch etwas auf seine am Freitag mit dem Schlusskurs erreichte Bestmarke drauf, drehte aber danach sofort ins Minus und rutschte auch kurz wieder unter die runde Marke von 30 000 Punkten. Er schloss mit minus 0,49 Prozent auf 30 069,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,19 Prozent auf 3691,96 Punkte nach.

Die Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen wegen steigender Corona-Infektionen hielt die Anleger teils zurück. Umso mehr warten sie auf eine möglichst baldige Einigung der Parteien auf ein neues Konjunkturpaket. Vor allem das verlängerte Thanksgiving-Wochenende Ende November ließ die Corona-Infektionen in den USA offensichtlich nochmals deutlich ansteigen./ajx/men