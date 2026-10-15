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Aktien New York Schluss: Techwerte erholen sich - Dow steigt deutlich

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NASDAQ Composite Index
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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste fast wettmachen konnten. Unterstützung für die Börsen kam unter anderem vom Anleihemarkt, wo die Renditen fielen. Zudem wies der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns NVIDIA Bedenken hinsichtlich des am Vortrag in die Schlagzeilen geratenen Unternehmens CoreWeave zurück. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.

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Der technologielastige NASDAQ 100 fiel am Ende nur noch um 0,05 Prozent auf 29.935,60 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich 1,8 Prozent verloren hatte. Zur Wochenmitte war das Börsenbarometer bereits um 2 Prozent abgesackt.

Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 0,33 Prozent auf 7.744,06 Punkte zu. Der Dow Jones Industrial gewann 1,08 Prozent auf 52.177,69 Punkte. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100./la/he

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