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Aktien New York Schluss: Techwerte sacken wieder ab - KI- und Inflationssorgen

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NASDAQ Composite Index
26,140.03 USD -572.99 USD -2.14 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte nach der Verschnaufpause am Vortag ihren Kursrutsch fortgesetzt. Damit bestimmten am Freitag wieder Ängste über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne das Bild. Hinzukam im Handelsverlauf ein deutlicher Anstieg der Ölpreise, der einmal mehr Inflationssorgen schürte. Denn eine Gruppe von Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.

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Der techwertelastige NASDAQ 100 sackte um 2,50 Prozent auf 29.187,55 Punkte ab und fiel auf das Niveau von Mitte September zurück. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,09 Prozent auf 7.659,44 Punkte nach unten.

Der Dow Jones Industrial war im Handelsverlauf ins Minus gedreht und gab am Ende um 0,34 Prozent auf 52.002,41 Punkte nach. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, sodass er sich noch vergleichsweise gut schlug. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dow ein Plus von 0,67 Prozent./la/he

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