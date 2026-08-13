Aktien New York Schluss: Techwerte weiter im Aufwind - Cisco aber nicht

13.08.26 22:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der NASDAQ 100 gewann 1,15 Prozent auf 30.084,50 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet.

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Der marktbreite S&P 500 stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch und beendete den Handel etwas darunter mit plus 0,65 Prozent auf 7.798,99 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,13 Prozent auf 53.839,99 Zählern.

Die Cisco-Aktien (Cisco) litten unter Gewinnmitnahmen. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu kompensieren./ajx/he