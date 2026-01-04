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Aktien New York Schluss: Tiefroter Monat endet mit Kursprung nach oben

31.03.26 22:24 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat den US-Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an, nachdem Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei den Anlegern für Zuversicht gesorgt hatten. Als Antrieb hinzukam ein gesunkener Ölpreis, der die jüngsten Inflationssorgen zumindest in Schach hielt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 2,49 Prozent auf 46.341,51 Punkte. Es ist der stärkste Anstieg seit Mai letzten Jahres, als die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China eine Rally ausgelöst hatte. Mit dem Sprung am Freitag setzte sich der Dow weiter von der runden und damit psychologisch wichtigen Marke von 45.000 Zählern ab. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.

Die Monatsbilanz des Dow ist aber mit einem Minus von 5,4 Prozent tiefrot, denn der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen. Einen höheren Verlust auf Monatssicht gab es zuletzt im September 2022. Seinerzeit hatten drastische Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im Zuge des Ukraine-Krieges sowie Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie zu einem Inflationsschub geführt, der die Furcht vor weiteren Leitzinsanhebungen geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 zog am Dienstag um 2,91 Prozent auf 6.528,52 Punkte an. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 3,43 Prozent auf 23.740,19 Punkte nach oben./la/he