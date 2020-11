Aktien New York Schluss: Träger Abschluss einer starken Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Freitag eine gewinnträchtige Woche abgeschlossen. Erneut war das spannende Rennen um die US-Präsidentschaft das alles beherrschende Thema am Markt. Dabei haben sich die Chancen für Präsident Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden zuletzt erheblich verbessert. Neue US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich leicht positiv auf die Notierungen aus.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) endete mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 28 323,40 Punkten. Daraus resultierte jedoch ein satter Wochengewinn von knapp 7 Prozent, womit der Leitindex seinen Vorwochenverlust von rund 6,5 Prozent mehr als wettmachte. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag 0,03 Prozent tiefer bei 3509,44 Zählern. Der NASDAQ 100 stieg um 0,11 Prozent auf 12 091,35 Punkte./edh/he