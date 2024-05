Aktien New York Schluss: Träger Wochenauftakt - Warten auf Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Beginn der neuen Börsenwoche haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 39 431,51 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 5221,42 Punkte abwärts. Dagegen stieg der technologielastige NASDAQ 100 um 0,21 Prozent auf 18 198,61 Zähler.

Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der US-Erzeugerpreise am Dienstag und der Verbraucherpreise am Mittwoch. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets glaubt, dass die Teuerung dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed auch im April nicht viel näher gekommen sein dürfte. "Dem Markt sollte allerdings schon reichen, wenn der leichte Aufwärtstrend in diesem Jahr gestoppt würde. Andernfalls könnte der derzeit noch im Raum stehende September für die erste Zinssenkung wackeln", so Molnar./edh//he