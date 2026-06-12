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Aktien New York Schluss: Trump und SpaceX-Euphorie geben Kursen Auftrieb

11.06.26 22:18 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump hat die New Yorker Börsen am Donnerstag euphorisiert. Die schon davor gute Entwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.

Vor allem die zuletzt gebeutelten Technologiewerte waren gefragt: Der techlastige Auswahlindex NASDAQ 100 baute seine Gewinne deutlich aus. Zum Handelsende stand er 3,29 Prozent im Plus bei 29.446,18 Punkten. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,86 Prozent auf 50.848,75 Punkte hoch. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,75 Prozent auf 7.394,30 Punkte. Damit machten die Indizes den schwachen Vortag fast wieder wett. Die Ölpreise gaben kräftig nach./gl/men