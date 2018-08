Aktien New York Schluss: Türkei-Krise stimmt auch US-Anleger vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die negative Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten wegen der Türkei-Krise hat am Montag auch die US-Börsen belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) büßte an der Wall Street 0,50 Prozent auf 25 187,70 Punkte ein und schloss damit nun schon den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten.

Für den S&P 500 ging es um 040 Prozent auf 2821,93 Punkte abwärts. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 konnte sich noch am längsten gegen den Abwärtstrend stemmen, beendete den Tag dann allerdings ebenfalls leicht im Minus: Er sank um 0,10 Prozent auf 7401,17 Zähler.

Dass sich die frühen Gewinne in Luft aufgelöst hätten, mache die Sorgen deutlich, dass sich die Türkei-Krise womöglich zu etwas Größerem auswachsen könnte, sagte ein Marktbeobachter. "Die Befürchtung eines Ansteckungsrisikos ist wohl der Hauptgrund gewesen für die heutigen Verluste."

Der Kurs der türkischen Lira gab zum Wochenstart weiter nach und litt diesmal unter den inzwischen verdoppelten US-Strafzöllen auf türkischen Stahl. In Asien hatten die Börsen nach Inkrafttreten der Sanktionen bereits mit teilweise massiven Kursverluste reagiert und auch in Europa schwächelten die Aktienmärkte. In Istanbul war es zeitweise um fast 7 Prozent abwärts gegangen, bevor der Borsa Istanbul 100 letztlich 2,4 Prozent schwächer schloss.

Insgesamt treibt Anleger an den Börsen weltweit die Sorge über einen wirtschaftlichen Kollaps der Türkei um, der auf das Bankensystem und auch auf andere Schwellenländer durchschlagen könnte. Viele Investoren flüchten deshalb in als sicher geltende Staatsanleihen und Währungen wie den Schweizer Franken und den japanischen Yen./ck/stk