Aktien New York Schluss: Überwiegend moderate Gewinnmitnahmen - Dow im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag mehrheitlich im Minus bewegt. Unter Druck standen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq. Lediglich die Standardwerte an der Wall Street tendierten freundlich. Händler sprachen von einem unruhigen Handel mit geringen Umsätzen und machten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrally für den Rücksetzer verantwortlich. Negative Impulse gaben Nachrichten über einen weltweiten Rekordanstieg der Coronavirus-Fälle.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 36 398,21 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,10 Prozent auf 4786,35 Zähler, nachdem er im frühen Handel noch ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,48 Prozent auf 16 488,66 Punkte./edh/he