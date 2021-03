Aktien New York Schluss: Uneinheitlich - Dow trotzt Schwächephase

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem schwankungsreichen Handel uneinheitlich geschlossen. Für den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zeigten die Kurstafeln am Ende ein Plus von 0,62 Prozent auf 32 619,48 Punkte an, während der marktbreite S&P 500 um 0,52 Prozent auf 3909,52 Punkte vorrückte.

Dagegen verlor der NASDAQ 100 letztlich 0,14 Prozent auf 12 780,51 Zähler. Damit kehrten sich sich die Vorzeichen aus dem frühen Handel um./gl/he