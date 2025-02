Aktien New York Schluss: Uneinheitlich - Erholung bleibt intakt

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es am Donnerstag keine einheitliche Richtung gegeben. Den Dow Jones Industrial drückten zahlreiche schwache Aktien moderat in die Verlustzone. Währenddessen erholten sich die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Indizes weiter von ihren am Freitag und Montag erlittenen deutlichen Verlusten. Vor dem Arbeitsmarktbericht für Januar wagten sich die Anleger aber allgemein nicht allzu stark aus der Deckung.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow büßte letztlich 0,28 Prozent auf 44.747,63 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 stieg dagegen um 0,36 Prozent auf 6.083,57 Punkte und der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,54 Prozent auf 21.774,07 Zähler.

Nach dem Zoll-Schock infolge angekündigter hoher Einfuhrabgaben auf Waren aus Kanada, Mexiko und China durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump hatten die wichtigsten US-Indizes am Montag ihre Verluste vom Freitag zunächst deutlich ausgeweitet. Die erfolgte Erholung nach ersten positiv verlaufenen Verhandlungen mit Mexiko und Kanada und Aussichten auf Gespräche zwischen den USA und China sorgen derzeit noch in allen wichtigen Indizes für Gewinne im bisherigen Wochenverlauf.

Wie es jedoch weitergeht, dürfte von Amazons (Amazon) Quartalsbericht und Ausblick nach Börsenschluss mitentschieden werden. Nachbörslich verlor die Aktie bereits deutlich, nachdem der Ausblick für das laufende Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte. Die Jobdaten am Freitag vor dem Handelsstart dürften ihr Übriges zur Richtung an den Börsen beisteuern.Mit dem Onlinehandelsriesen legt der sechste Konzern der "Magnificent 7" seine Geschäftszahlen vor./ck/he