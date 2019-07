Aktien New York Schluss: Verhaltener Wochenstart beim Dow - Nasdaq stärker

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist es zu Wochenbeginn ruhig zugegangen. Bevor in den kommenden Tagen die Berichtssaison der Konzerne im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ihren Lauf nimmt, hielt sich der US-Leitindex am Montag bis zum Schluss unweit der Gewinnschwelle auf. Er ging 0,07 Prozent höher bei 27 171,90 Punkten über die Ziellinie.

An diesem Montag kamen Unternehmensberichte eher aus der zweiten Börsenreihe mit der einen oder anderen positiven Überraschung. Entsprechend hob sich der marktbreite S&P 500 mit einem Anstieg um 0,28 Prozent auf 2985,03 Punkte leicht positiv ab vom Dow. Noch besser schlug sich der technologielastige NASDAQ 100 mit 0,90 Prozent Plus auf 7905,12 Punkte./tih/fba