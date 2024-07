Aktien New York Schluss: Verluste - Dow zollt Rekordjagd Tribut

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es am Donnerstag bergab gegangen. Am deutlichsten verlor der Leitindex Dow Jones Industrial, der seinem Höhenflug damit Tribut zollte. Nachdem er schon früh den fünften Rekord in Folge aufgestellt hatte, büßte er am Ende 1,29 Prozent auf 40.665,02 Punkte ein.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,78 Prozent auf 5.544,59 Punkte bergab, während der NASDAQ 100 um 0,48 Prozent auf 19.705,09 Zähler nachgab. Bereits zur Wochenmitte hatte der technologielastige Auswahlindex den größten Tagesverlust seit Dezember 2022 erlitten. Ungeachtet ihrer jüngsten Schwäche notieren die beiden Börsenbarometer nicht weit unterhalb ihrer Bestmarken, die sie die vergangenen Tage erreicht hatten.

Presseberichten zufolge mehren sich die Stimmen aus der eigenen Partei, dass der demokratische US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufgeben sollte. Zu den angeblichen Fürsprechern eines Kandidatenwechsels zählt demnach neben der früheren Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi auch der prominente Abgeordnete Adam Schiff. Ein solcher Schritt würde die in einem Wahljahr ohnehin bestehenden politischen Unsicherheiten noch verstärken, was den Anlegern wenig behagen dürfte. Auch Ex-US-Präsident Barack Obama hat sich der "Washington Post" zufolge in den vergangenen Tagen gegenüber Vertrauten skeptisch über die Erfolgsaussichten von Biden geäußert./gl/he