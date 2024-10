Aktien New York Schluss: Verluste nach Angriff Irans auf Israel

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuerlicher Angriff des Iran auf Israel hat am Dienstag die Lage im Nahen Osten verschärft und die Börsen unter Druck gesetzt. In New York erwischte es dabei Technologiewerte besonders stark, wie zum Börsenschluss das Minus von 1,43 Prozent für den NASDAQ 100 beim Stand von 19.773,30 Punkten zeigte. Aktien von Chipherstellern wie NVIDIA, Intel und Micron (Micron Technology) verloren zwischen 3 und 4 Prozent.

Kursgewinne bei Öl- und Rüstungsaktien trugen dazu bei, dass Standardwerte insgesamt etwas glimpflicher davon kamen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,41 Prozent auf 42.156,97 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500, der am Vortag kurz vor dem Handelsende seine Bestmarke nur knapp verfehlt hatte, ging es um 0,93 Prozent auf 5.708,75 Punkte nach unten.

Tatsache ist, dass der Start für die US-Anleger in den Monat Oktober und ins Schlussquartal misslang. US-Wirtschaftsdaten zur Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und zum Arbeitsmarkt gerieten am Dienstag angesichts der eskalierenden kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten in den Hintergrund.

Bereits vor der Attacke des Iran auf Israel hatte am Nachmittag die US-Regierung vor einem "unmittelbar bevorstehenden" Raketenangriff gewarnt. Ein solcher direkter Angriff werde schwerwiegende Folgen für den Iran haben, hieß es in einer Mitteilung eines Regierungsvertreters, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. US-Präsident Joe Biden wies das US-Militär an, auf Israel gerichtete iranische Raketen abzuschießen. Später gab Israel Entwarnung. Marktbeobachter sagten, es müsse nun abgewartet werden, ob die Situation weiter eskaliere. Wenn nicht, könnten sich die Börsen auch schnell wieder erholen./ajx/he