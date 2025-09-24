DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,25 -2,9%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin94.555 -1,0%Euro1,1814 +0,1%Öl67,84 +1,9%Gold3.765 +0,5%
Aktien New York Schluss: Verluste nach Rekorden - Tech-Werte unter Druck

23.09.25 22:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 startete schon mit Verlusten - zum Handelsende notierte er 0,73 Prozent tiefer bei 24.580,17 Punkten. Er hatte am Vortag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte NVIDIA und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und auch eine neue Bestmarke aufgestellt.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte am Dienstag gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und verabschiedete sich 0,19 Prozent tiefer mit 46.292,78 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500, der letztlich 0,55 Prozent auf 6.656,92 Punkte verlor./gl/men