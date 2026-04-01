Aktien New York Schluss: Verluste - Spekulationen über Machtkämpfe im Iran

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag vorerst raus. Anleger blieben vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf der Kippe bleibt. Im Verlauf belastete ein Bericht über Machtkämpfe im Iran, doch die Situation blieb unklar. Bei Technologiewerten stand die Berichtssaison im Mittelpunkt - mit Licht in der Chipbranche und Schatten im Softwaresektor.

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Der Dow Jones Industrial ging 0,36 Prozent tiefer bei 49.310,32 Punkten aus dem Handel. Wie schon in den vergangenen Tagen war er der einzige Index, der keinen Rekord aufstellen konnte. Nach zwischenzeitlich erreichten Bestmarken sackten aber auch die beiden anderen US-Leitindizes ins Minus: Der marktbreite S&P 500 gab um 0,41 Prozent auf 7.108,40 Punkte nach. Der NASDAQ 100 verlor 0,57 Prozent auf 26.782,63 Punkte.

US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Für Unsicherheit sorgten weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Straße von Hormus, aber auch ein Bericht des israelischen Nachrichtensenders N12 über einen Rücktritt des iranischen Parlamentssprechers Mohammad Baqer Qalibaf. Belastend wirkte, dass dieser im Dialog mit den USA eine Schlüsselrolle inne hat. An der Nachricht kamen wegen anderslautender Stimmen aber schnell Zweifel auf./tih/he