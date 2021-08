Aktien New York Schluss: Verluste vor der Notenbank-Konferenz

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Notenbank-Konferenz von Jackson Hole haben Anleger am Donnerstag an der Wall Street das Risiko zurückgefahren. Vor allem im Späthandel kamen die Kurse etwas stärker unter Druck, zumal fordernde Stimmen aus dem Umfeld der Fed nach baldigen Straffungen kamen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor am Ende 0,54 Prozent auf 35 213,12 Punkte. Er ist damit wieder mehr als 400 Zähler von seinem bisherigen Rekord entfernt.

Unter den übrigen Indizes konnten weder der S&P 500 noch der NASDAQ 100 ihre jüngsten Rekordserien fortsetzen: Der marktbreite S&P-Index schloss 0,58 Prozent tiefer bei 4470,00 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq-Auswahlindex ging es um 0,59 Prozent auf 15 278,52 Zähler bergab.

Bereits an den beiden Vortagen waren die Anleger vor der Konferenz von Jackson Hole mit einer am Freitag erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell nur noch begrenzt Risiken eingegangen. Am Donnerstag erneuerten einige Fed-Mitglieder ihren Standpunkt, dass eine baldige Rückführung der Anleihekäufe angebracht sei./tih/he