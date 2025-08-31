DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.162 -4,3%Euro1,1686 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 +0,9%
Aktien New York Schluss: Verluste vor langem Wochenende - Positiver August

29.08.25 22:20 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Monatsausklang Kursverluste in unterschiedlicher Höhe erlitten. Bergab ging es am Freitag vor allem für den technologielastigen Leitindex NASDAQ 100, der um 1,22 Prozent auf 23.415,42 Punkte fiel. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,64 Prozent auf 6.460,26 Zähler nach unten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,20 Prozent auf 45.544,88 Punkte nach.

In der Wochenbilanz weisen die drei Indizes Verluste von jeweils weniger als 0,4 Prozent auf. Ihrer positiven Monatsbilanz konnte die Freitagsschwäche aber nicht mehr viel anhaben. Trotz eines sehr schwachen Beginns verbuchten die Indizes im August Gewinne zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

Weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, war von Gewinnmitnahmen vor dem verlängerten Wochenende die Rede. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne./tih/he