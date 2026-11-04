Aktien New York Schluss: Vor allem Dow profitiert von US-Wahlausgang

04.11.26 22:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der vortags schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial zog letztlich um 3,03 Prozent auf 53.356,12 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500, der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,58 Prozent auf 7.688,62 Zähler hoch.

Werbung

Der Tech-Index NASDAQ 100 gewann am Ende weitere 0,91 Prozent auf 28.437,17 Punkte, womit er hinter den anderen Indizes zurückblieb. Er hatte sich schon tags zuvor etwas von einer dreitägigen Talfahrt erholt. Die deutlichen Kursverluste bei Halbleiteraktien wegen der Angst vor einer stärkeren Regulierung im KI-Sektor wurden von der allgemeinen Marktstärke nur teilweise in den Hintergrund gedrängt.

Bei den Wahlen zur Mitte der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump verlor dessen republikanische Partei die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Zudem knöpften die Demokraten ihr Gouverneursposten in mehreren Bundesstaaten ab, unter anderem in Texas, wo die Republikaner traditionell stark sind./gl/he