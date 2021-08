Aktien New York Schluss: Vorsichtiger Optimismus beschert erneut Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit moderatem Schwung haben in den USA der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P 500 am Dienstag an ihren Rekordlauf vor dem Wochenende angeknüpft. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 indes drehte nach einem leicht freundlichen Start in die Verlustzone.

Die Verabschiedung des gewaltigen Infrastrukturpakets an diesem Tag war zwar keine Überraschung mehr, dürfte aber Anlass gewesen sein für die insgesamt überwiegend freundliche Marktstimmung. Die zur Wochenmitte anstehenden Verbraucherpreisdaten im Juli veranlassten die Anleger aber weiterhin, eher vorsichtig zu bleiben. Die US-Notenbank (Fed) hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass sie das Anziehen der Inflation als nur vorübergehend ansieht und damit die Gemüter beruhigt. Eine baldige erste Straffung der Geldpolitik halten allerdings zunehmend mehr Experten für wahrscheinlich.

Der Dow Jones legte am Dienstag nach einer Bestmarke bei 35 285 Punkten letztlich um 0,46 Prozent auf 35 264,67 Zähler zu. Der S&P 500 stieg um 0,10 Prozent auf 4436,75 Punkte, nachdem auch er zuvor einen Höchststand erreicht hatte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor indes 0,53 Prozent auf 15 053,58 Punkte./ck/he